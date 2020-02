De kerkelijke Shincheonji-gemeenschap in Zuid-Korea wordt bestempeld als ‘broeinest’ van het coronavirus

In Zuid-Korea zijn de ogen gericht op de Shincheonji-kerk, die wordt gezien als een sekte en nu ook als ‘broeinest’ van het coronavirus. De kerk zou een grote rol spelen in het hoge aantal besmettingen waarmee het Aziatische land sinds enkele dagen kampt. Door het gesloten karakter van de gemeenschap krijgt de overheid moeilijk grip op de uitbraak.

Daegu

Zuid-Korea staat nu op de derde plek van landen met de meeste besmettingen van het nieuwe coronavirus. Het land heeft te maken met een snelle stijging. In enkele dagen tijd zijn er meer dan zeventig gevallen bijgekomen. Het totale aantal besmettingen in Zuid-Korea is inmiddels hoger dan tweehonderd. Volgens The Korea Times is meer dan de helft lid van de Shinche..

Sinds de uitbraak in het land zijn duizenden scholen, verpleeghuizen en buurthuizen gesloten en politieke bijeenkomsten afgeblazen. Deskundigen raden inwoners aan drukbezochte plekken, zoals religieuze bijeenkomsten, te vermijden.

