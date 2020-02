‘Ritselaar’ van Trump krijgt drie jaar cel

Roger Stone, de politieke ritselaar die in 2016 als intermediair probeerde te fungeren tussen de Trump-campagne en Wikileaks en daarover loog, is woensdag veroordeeld tot drie jaar en vier maanden gevangenisstraf.

Washington

Dat is beduidend lager dan de eis van zeven tot negen jaar. De zaak deed vorige week veel stof opwaaien, omdat president Donald Trump klaagde over de hoge strafeis. Daarop liet minister van Justitie William Barr een nieuwe, soepeler eis formuleren. Vier aanklagers trokken zich terug of namen ontslag. Trump feliciteerde Barr vervolgens met zijn ingrijpen, waarop Barr in een ..

De uitspraak betekent niet dat Stone direct achter de tralies gaat. Zijn advocaten hebben een herziening van de rechtszaak aangevraagd, omdat een van de juryleden partijdig zou zijn. En wat de uiteindelijke uitspraak ook is, Trump suggereerde woensdag opnieuw dat hij zijn oude vriend gratie zal verlenen.

