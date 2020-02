Putins ‘poppenspeler’ op zijspoor

Vladislav Surkov was de man achter de schermen die Putin aan de macht moest houden. Maar nu is deze topadviseur en regelaar in het roerige Oost-Oekraïne na jaren trouwe dienst aan de kant gezet.

Moskou

In zijn werkkamer in het Kremlin hingen twee portretten: rapper Tupac Shakur en president Putin. De portretten weerspiegelden precies de wonderlijke positie die Surkov innam in het politieke landschap van Rusland: met één been stond hij in de verwesterde wereld van de moderne Russische elite, met het andere stevig in de traditionele machtsstructuur van het Kremlin.

Vladislav Surkov (55) dweepte met figuren als beatdichter Allen Ginsberg en schilder Jackson Pollock, hing graag rond in hippe artistieke kringen in Moskou, maar maakte vooral naam als grondlegger van de ‘soevereine democratie’, een politiek stelsel dat er vanbuiten democratisch uitziet, maar toch elke keer gegarandeerd dezelfde uitkomst heeft: Putin.

