Elf doden waren er na de terreurdaad van een ideologisch gemotiveerde schutter in de provinciestad Hanau. Het bewijst dat extreem-rechts, xenofobie en complotdenken ook in de regionale rust van westelijk Duitsland bestaan.

Hanau

Donderdagavond verzamelden zich een grote menigte op de Marktplatz in Hanau, een Duitse provinciestad in de deelstaat Hessen, met zo’n 110.000 inwoners. Ze herdachten de omgekomen slachtoffers van de terreurdaad, verricht door een inwoner woensdagavond en donderdagochtend vroeg. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer en bondspresiden..

Bondskanselier Angela Merkel reageerde vanuit Europees beraad meteen en uitgebreid op de terreurdaad. ‘Racisme is een gif, haat is een gif, en dit gif bestaat in onze maatschappij.’ Merkel liet doorschemeren dat ook zij vond dat extreem-rechts als bron van terreur jarenlang is veronachtzaamd door justitie en politie: ‘Te veel misdaden zijn gepleegd.’ Ze verwees naar de lange rij extreem-rech..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .