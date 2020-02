De terreurdaad in Hanau bewijst dat xenofobie ook bestaat in de regionale rust van westelijk Duitsland

Elf doden waren er na de terreurdaad van een ideologisch gemotiveerde schutter in de provinciestad Hanau. Het bewijst dat extreem-rechts, xenofobie en complotdenken ook in de regionale rust van westelijk Duitsland bestaan. Hanau

Een vrouw legt bloemen bij een spontaan tot stand gekomen monument in Hanau, waar een extreemrechtse schutter inclusief zichzelf elf mensen doodde. (beeld afp / Odd Andersen / afp)

Donderdagavond verzamelden zich een grote menigte op de Marktplatz in Hanau, een Duitse provinciestad in de deelstaat Hessen, met zo’n 110.000 inwoners. Ze herdachten de omgekomen en gewonde slachtoffers van de terreurdaad die een inwoner woensdagavond en donderdagochtend vroeg had verricht. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer en bondspresident Frank-Walter Steinmeier..

ideologisch verward

Tobias Rathjen (43) opende om een uur of tien eerst het vuur op bezoekers van de Midnight shisha bar aan de Heumarkt in Hanau. Daarna reed hij met de auto naar de Arena Bar & Café aan de Karlsbaderstrasse. Daar voltrok zich hetzelfde. In totaal werden negen mensen gedood en raakten er minim..

