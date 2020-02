Britten kunnen nu betalen met een duurzaam biljet van twintig pond

Londen

Op het nieuwe biljet staat een zelfportret van de beroemde schilder Joseph Mallord William Turner. Het gaat om het derde pondbiljet dat van polymeren is gemaakt, duurzamer materiaal dan papier en daardoor ook moeilijker te vervalsen. Volgens de Bank of England is de overgang naar polymeren ‘een grote stap in de strijd tegen valsmunterij’. Het duurt zo’n twee weken voordat de helft van de ban..

