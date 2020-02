Negen doden bij schietpartijen in Duitse stad Hanau

De politie doet onderzoek naar een schietpartij in Hanau, in het westen van Duitsland. (beeld afp)

Hanau

De verdachte is dood in zijn woning gevonden, waar ook een niet geïdentificeerd lichaam is aangetroffen. Het onderzoek van de politie loopt nog. Er zijn geen aanwijzingen dat er meer verdachten zijn.

De schietpartijen zouden hebben plaatsgevonden bij twee shishabars. In een bar werden drie mensen gedood. In een ander stadsdistrict van Hanau werden later in een ander waterpijpcafé nog eens vijf mensen gedood. Meerdere mensen zijn zwaargewond geraakt.

