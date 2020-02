7 vragen over de grootste vluchtelingenstroom sinds het begin van het conflict in Syrië

In de Syrische provincie Idlib zijn bijna een miljoen mensen op de vlucht geslagen, maar ze kunnen geen kant op, omdat Turkije de grens potdicht houdt.

In de Syrische oorlog zijn nog nooit zo veel mensen gelijktijdig op de vlucht geslagen als nu in de provincie Idlib. (beeld afp / Rami al Sayed )

Zeven vragen over de grootste vluchtelingenstroom sinds het begin van het conflict in Syrië.

Waarom waarschuwen de Verenigde Naties dat in Idlib het ‘grootste humanitaire horrorverhaal van de 21e eeuw’ dreigt?

In de Syrische oorlog, die al negen jaar duurt, zijn nog nooit zo veel mensen gelijktijdig op de vlucht geslagen als nu in de provincie Idlib. Het gaat om minimaal 689.000 vluchtelingen sinds 1 december vorig jaar en mogelijk zelfs 900.000, zo stelde VN-hulpcoördinator Mark Lowcock deze week. Precieze aantallen zijn lastig te bepalen. Idlib is te onveilig voor buitenlandse diplomaten en hu..

