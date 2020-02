'Justitieminister Barr overweegt vertrek'

Washington

De Amerikaanse minister van Justitie William Barr overweegt zijn ontslag aan te bieden aan president

Donald Trump. Dat schrijft The

Washington Post. Volgens de krant is het onduidelijk of Barr dat heeft besproken met Trump, maar hij heeft wel zijn zorgen uitgesproken tegenover mensen uit de staf rond de president. 'Hij heeft ook zijn grenzen', hoorde de krant van iemand uit de omgeving van de minister. Barr ligt bij vriend en vijand onder vuur vanwege het aanpassen van de strafeis tegen Roger Stone, waarbij het leek alsof hij dat deed op verzoek van Trump. <