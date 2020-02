British Museum houdt oude Griekse beelden

Londen - Athene

Het British Museum peinst er niet over de zogenoemde Elgin Marbles aan Griekenland terug te geven.

Het is een reactie op plannen om die 2500 jaar oude beeldhouwwerken, die ooit in Athene op de Akropolis het Parthenon sierden, te betrekken bij onderhandelingen over handelsrelaties tussen de EU en Londen.

Britse en Griekse media meldden dat de 'Parthenon Marbels' of de 'Elgin Marbles' zijn opgedoken in een ontwerpdocument van de EU bestemd voor onderhandelingen over de handel met Londen. Het toekomstige handelsakkoord zou ook bepalen dat 'onwettig verwijderde culturele objecten worden teruggegeven aan het land van oorsprong'. Volgens een EU-diplomaat is die zinsnede op aandringen van Griekenland en met steun van Italië in de ontwerptekst gekomen. De 'marbles' zijn aan het begin van de negentiende eeuw door de Britse ambassadeur in het Ottomaanse Rijk, Thomas Bruce, de graaf van Elgin, naar Londen verscheept. Toen Lord Elgin geld nodig had, verkocht hij ze aan de Britse regering. <