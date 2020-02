'Gezondheid kinderen onder druk door klimaat'

Genève

Daarvoor waarschuwen UNICEF, de wereldgezondheidsorganisatie WHO en het medisch-wetenschappelijke tijdschrift The Lancet. Ongeveer 250 miljoen baby's, peuters en kleuters in arme landen bereiken mogelijk hun 'ontwikkelingspotentieel' niet, door armoede en een achterstand in hun groei, aldus de organisaties.

De organisaties willen dat landen internationale afspraken maken tegen reclames die zich richten op kinderen. 'Bedrijven maken grote winsten dankzij het promoten van verslavende en ongezonde producten, waaronder fastfood, drankjes met veel suiker, alcohol en tabak. Dit zijn belangrijke oorzaken van ziekten', schrijven ze. De organisaties vinden dat het bedrijfsleven zichzelf niet kan controleren en dat de bestaande aanpak niet voldoende is. Ze willen ook dat kinderen worden beschermd tegen 'mogelijk schadelijke sociale media en het ongepaste gebruik van hun persoonlijke gegevens'. <