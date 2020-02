De Democratische kandidaat van 60 miljard: Michael Bloomberg

Washington

Dat de inmiddels 78-jarige Bloomberg 60 miljard dollar zou vergaren, hadden weinigen bij zijn geboorte voorspeld. Zijn vader was boekhouder en hij groeide op in een gemiddeld Amerikaans gezin. Zijn familie is Joods. Bloomberg is nog altijd lid van een liberale Joodse gemeente.

Voordat Bloomberg zich op het politieke pad begaf, verdiende hij een fortuin in het zakenleven. In de jaren tachtig had hij al zo’n 10 miljoen dollar bij elkaar geharkt. Daarmee zette hij een groot bedrijf op dat tegen hoge vergoedingen extra snel belangrijke informatie voor beleggers beschikbaar maakt. Gaandeweg breidde hij dit uit met onder meer een nieuwsorganisatie en een tv-zender.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .