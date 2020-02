Campagne moet Chinatown in Melbourne weer populair maken

Chinatown in het Australische Melbourne dreigt te veranderen in een ‘spookbuurt’. Klanten vermijden de wijk liever, uit angst voor het coronavirus. Politieke activisten steken daar een stokje voor en lanceren de hashtag #IWillEatWithYou.

Chinese restaurants in Melbourne krijgen sinds twee maanden minder klanten. (beeld afp)

Melbourne

De werkdagen van medewerkers in Chinese restaurants in Australië zien er sinds twee maanden anders uit dan voorheen, laat een aantal Chinese horecahouders zien op sociale media. Op foto’s is te zien hoe personeel ongeduldig zit te wachten op klanten. Anderen spelen een potje kaarten.

Sinds het coronavirus is uitgebroken slaan klanten deze restaurants liever over, omdat ze denken dat er een link zou zijn tussen Chinese restaurants en het virus. Sommige ondernemers zijn zo wanhopig, dat ze op borden van hun restaurants schrijven dat er dagelijks goed wordt schoongemaakt. Restauranteigenaar Ying Hou heeft de inkomsten van haar bedrijf sinds januari met ongeveer vijftig proc..

