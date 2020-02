Kandidaat voor opvolging Merkel

Berlijn

Norbert Röttgen heeft zich als eerste openlijk gemeld als kandidaat om Annegret Kramp-Karrenbauer op te volgen als voorzitter van de CDU. De partijleider is ook kandidaat voor de opvolging van de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Kramp-Karrenbauer kondigde eerder aan met mogelijke opvolgers te zullen praten om volgende week een kandidaat naar voren te schuiven. De 54-jarige Röttgen heeft zich dinsdag per mail kandidaat gesteld en heeft ook al met Kramp-Karrenbauer gesproken. Hij is in een eerder kabinet minister van Milieu geweest en profileert zich als buitenlandexpert. <