Netanyahu moet 17 maart naar rechter

Jeruzalem

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu moet op 17 maart voor de rechter verschijnen, omdat hij verdacht wordt van corruptie. Dat maakte het ministerie van Justitie dinsdag bekend. Het ministerie heeft laten weten dat de regeringsleider aanwezig moet zijn bij de eerste zitting in Jeruzalem. De huidige premier van Israël heeft de aantijgingen altijd ontkend. Naast een juridische strijd vecht hij ook een politieke strijd uit. Israël gaat voor de derde keer binnen een jaar tijd naar de stembus. De laatste stembusgang in september eindigde net als die in april in een patstelling. <