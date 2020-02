Juryberaad in zaak-Weinstein van start

New York

De jury in de rechtszaak tegen de gevallen filmproducent Harvey Weinstein is dinsdag in New York in beraad gegaan over de vraag of hij schuldig is in drie aanklachten. De vijf vrouwen en zeven mannen werden door de rechter aangewezen om over de schuld of onschuld van Weinstein te oordelen. De 67-jarige Weinstein zou zijn macht als producent hebben misbruikt om meer dan honderd vrouwen binnen de filmwereld seksueel te misbruiken. Dat deed hij volgens de aanklager als 'een roofdier'. Het beraad van de jury kan lang duren, omdat die een unaniem oordeel moet vellen. <