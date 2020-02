Doden bij distributie van voedsel in Niger

In Niger zijn ten minste twintig doden gevallen bij een uitgifte van voedselhulp en zakgeld. Zeker vijftien vrouwen en vijf kinderen zijn doodgedrukt toen een groep vluchtelingen naar voren drong om de rantsoenen op te halen.

Archieffoto van een kamp in de buurt van Diffa. (beeld afp)

Diffa

Het tragische ongeluk vond zondag plaats in een buurthuis in Diffa, aan de grens met Nigeria, waar een kwart miljoen vluchtelingen leven. Ze zijn uit hun dorpen in de regio rond het meer van Tsjaad verjaagd door de islamitische terreurorganisatie Boko Haram.

Duizenden vluchtelingen togen vanuit de hele provincie Diffa naar het jeugd- en cultuurcentrum in de stad, omdat er voedselpakketten, kleding en een geldbedrag van omgerekend 12,70 euro zouden worden uitgedeeld.

