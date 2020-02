Tegen de sprinkhanen staan boeren in Afrika machteloos

Een boer in Kenia rent door een zwerm sprinkhanen in de hoop ze weg te kunnen jagen. (epa/ Dai Kurokawa)

Amersfoort

Toen Lawrence Mwagire, een boer uit de Keniaanse plaats Njogya, eind januari een donkere wolk zag naderen, informeerde hij zijn vrouw dat er ‘een zware regenbui’ aankwam. Het duurde echter niet lang voordat Mwagire zich realiseerde dat de ‘wolk’ die de hemel zwart kleurde in werkelijkheid een enorme zwerm sprinkhanen was, die het gemunt had op zijn landbouwgrond. In een mum van tijd ging een..

