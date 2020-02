900.000 ontheemden in noordwesten Syrië

New York

De VN hebben maandag gezegd dat 900.000 mensen, voornamelijk vrouwen en kinderen, sinds begin december ontheemd zijn geraakt door een offensief van regeringstroepen in het noordwesten van Syrië. Dat is 100.000 meer dan de VN eerder hadden gemeld. 'De crisis in het noordwesten van Syrië heeft een gruwelijk niveau bereikt', aldus Mark Lowcock, VN-hoofd voor humanitaire zaken en noodhulp. Kinderen en vrouwen zijn 'getraumatiseerd en worden gedwongen om buiten in

de vrieskou te slapen'. Moeders verbranden plastic om kinderen warm te houden, zei hij.<