Het spel om het minimumloon in EU is begonnen

Werknemers in de EU eisen al jaren hogere lonen. Bij haar aantreden beloofde Commissievoorzitter Ursula von der Leyen vorige zomer een initiatief om elke werknemer in Europa een eerlijk minimumloon te garanderen. (beeld afp photo/jean-christophe verhaegen)

Brussel

Toenmalige PvdA-lijsttrekker Frans Timmermans begon er vorig voorjaar over: alle werknemers in de Europese Unie moeten het recht krijgen op een minimumloon. ‘Samen kunnen we ervoor zorgen dat grote bedrijven weer eerlijk belasting betalen en dat we destructieve loonconcurrentie tegen gaan met een menswaardig minimumloon in ieder land van de EU.’

Ursula von der Leyen wil het als voorzitter van de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, ook. Krijgt zij haar zin, dan moeten zes van de 27 EU-lidstaten hun wetgeving aanpassen: Finland, Zweden, Denemarken, Oostenrijk, Italië en Cyprus kennen geen wettelijk minimumloon. En waar wel een minimumloon is, is deze soms te laag.

