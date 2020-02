Opnieuw tientallen slachtoffers bij aanslag op kerk Burkina Faso

Een soldaat in Dori, een stad in Burkina Faso. (beeld afp / Olympia de Maismont)

Ouagadougou

De gouverneur van het gebied, Salfo Kaboré, zegt dat gewapende terroristen het noordelijke dorp Pansi binnenvielen. Ze zouden daar de ‘vreedzame bevolking’ hebben aangevallen. Dat gebeurde naar verluidt zondag tijdens de kerkdienst.

In het straatarme Burkina Faso worden vaker kerken en christenen aangevallen door jihadisten. Eerder deze maand was de woning van een christelijke geestelijke in de plaats Sebba het doelwit. Daar namen extremisten zeven mensen mee. Enkele dagen later werden vijf lichamen teruggevonden.

