Kinderen slachtoffer van oorlogsmisdaden in Kameroen

Zeker 22 burgers zijn op gruwelijke wijze vermoord en verbrand in de Engelse regio Donga Mantung in Kameroen. De Verenigde Naties bevestigen dat onder de slachtoffers veertien kinderen zijn geïdentificeerd, van wie negen kinderen hoogstwaarschijnlijk onder de vijf jaar. Ook is een zwangere vrouw om het leven gebracht.

In de regio strijden separatisten voor onafhankelijkheid. Ze vinden regeringstroepen tegenover zich. Al langer is bekend dat beide partijen huizen en scholen in brand steken en met enige regelmaat mensen ontvoeren of mishandelen. Maar nog niet eerder werden kinderen en hun moeders op grote schaal het slachtoffer van de oorlog in Kameroen. De foto’s van de gruwelijkheden delen de inwoners via..

De slachtoffers werden volgens ooggetuigen in hun slaap overvallen en levend verbrand in hun huizen. Zeker negen huizen zijn op 14 februari in vlammen opgegaan. Wie de daders zijn, is niet met zekerheid te zeggen. Ooggetuigen spreken over een aanval van regeringstroepen, maar luitenant-generaal René Claude Meka ontkent dit tegenover het staatsmedium CRTV. De separatisten wijzen ook naar de r..

