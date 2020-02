Eerste dode door corona in Europa Virus bereikt Afrika

Voor het eerst is in Europa een dode gevallen door het coronavirus. Het gaat om een tachtigjarige Chinese toerist in Frankrijk.

Het is de vierde persoon buiten China die is overleden door het virus. Drie andere slachtoffers vielen in Japan, Hongkong en op de Filipijnen. Volgens de Franse gezondheidsminister Agnès Buzyn is de Chinees eind vorige week overleden aan een longontsteking veroorzaakt door het coronavirus. Hij kwam uit de Chinese provincie Hubei en arriveerde op 16 januari in Frankrijk. ..

Minister Buzyn liet zaterdag weten dat zij voorzorgsmaatregelen neemt voor het geval van een uitbraak van het coronavirus in Frankrijk. In het land zijn tot dusver elf besmettingsgevallen aan het licht gekomen. Vier patiënten zijn inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen. Zes patiënten liggen nog in het ziekenhuis, maar over hen maakt de minister van Volksgezondheid zich g..

