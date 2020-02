Skioord krijgt sneeuw per heli

Luchon-Superbagnères

Het Franse skioord Luchon-Superbagnères in de Pyreneeën zag het begin van het skiseizoen bij temperaturen van 13 tot 16 graden dit weekend al in het water vallen. Slechts zes van de 28 pistes waren begaanbaar voor skiërs en snowboarders. Daarop werd besloten zwaar geschut in te zetten: per helikopter is echte sneeuw gehaald om in elk geval de helling voor debutanten en kinderen te bedekken. De twee tripjes met

de heli kosten 5000 euro.