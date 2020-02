Prins Andrew heeft link met verdachte zakenman

Londen

De hertog van York zou in het verleden hebben gelogeerd bij de Fins-Canadese modemagnaat Peter Nygård, die door meerdere vrouwen wordt beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat meldt The Daily Telegraph.

De 77-jarige miljardair Nygård wordt ervan verdacht meerdere minderjarige meisjes te hebben verkracht. Ook zou hij tussen 2008 en 2015 zeker tien vrouwen naar de Bahama's hebben gelokt en ze hebben gedwongen tot seksuele handelingen. De rechtszaak tegen Nygård, die alle beschuldigingen ontkent, loopt in New York.

Andrew kwam eerder in opspraak vanwege zijn vriendschap met Jeffrey Epstein. De Amerikaanse miljardair en veroordeelde zedendelinquent bracht zichzelf vorig jaar om het leven in zijn cel. Hij zat vast in afwachting van een nieuwe strafzaak.

Andrew stelt dat hij niet op de hoogte was van de seksueel grensoverschrijdende praktijken van zijn vriend. <