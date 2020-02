Tientallen doden bij bloedbad in Mali

Bamako

Zeker 31 burgers zijn vermoord bij een aanval op een dorp in centraal Mali. Het bloedbad werd aangericht in het herdersdorp Ogossagou, waar in maart vorig jaar al 160 burgers werden vermoord. Volgens de plaatselijke autoriteiten is nog onbekend wie er achter de massamoord zit, maar ze verdenken een paramilitaire groep met de naam Dan Na Ambassagou. De groep zelf ontkent betrokkenheid. De aanval was gericht op zogenoemde Fulani-herders, een stam die kuddes vee hoedt. <