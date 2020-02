Pompeo: het westen is aan het winnen

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft op de veiligheidsconferentie in München hard uitgehaald naar landen als China, Rusland en Iran, die volgens hem de veiligheid in de wereld ondermijnen.

In een toespraak zei Mike Pompeo zaterdag dat hij 'blij is te kunnen melden dat de dood van de trans-Atlantische alliantie sterk overdreven is'. 'Het westen is aan de winnende hand en we winnen samen', sprak hij in de Beierse hoofdstad, verwijzend naar onder meer uitlatingen van de Franse president Emmanuel Macron, die de NAVO eerder als 'hersendood' omschreef. Pompeo riep zijn bondgenoten in Europa op samen met de Verenigde Staten voor politieke vrijheden en samenwerking van soevereine landen te strijden.

Pompeo reageerde tevens op de kritiek van de Duitse president Frank-Walter Steinmeier, die de VS, Rusland en China ervan beschuldigde een destructieve wereldpolitiek te voeren. De Amerikaan verwees op zijn beurt naar de Russische annexatie van de Krim, de cyberdreiging vanuit Iran en de economische politiek van China. Volgens Pompeo streven die landen naar de status van wereldrijk ('desiring empires') en ondermijnen zij de wereldorde, onder meer door cyberspionage. 'Huawei en andere Chinese techbedrijven zijn dekmantels voor Chinese spionage. Russische desinformatiecampagnes proberen onze burgers tegen elkaar op te zetten en Iraanse cyberaanvallen zijn een plaag voor computernetwerken in het Midden-Oosten', zei Pompeo.

Pompeo's Chinese ambtgenoot Wang Yi ontkende de beschuldigingen en bestempelde de kritiek op zijn land als leugens. 'Al deze beschuldigingen tegen China zijn onwaar en niet gebaseerd op feiten', zei Wang op de conferentie. 'Maar als we in plaats van China Amerika als onderwerp van de leugens noemen, misschien worden die leugens dan wel feiten.' <