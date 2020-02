Zandstormen Lagos hinderen vliegtuigen

Lagos

Zandstormen uit de Sahara kunnen mogelijk tot eind februari het luchtverkeer van en naar het Nigeriaanse zakencentrum Lagos dwarsbomen. Afgelopen week moesten al diverse vluchten uitwijken naar de Nigeriaanse hoofdstad Abuja of naar naburige luchthavens in Ghana en Togo. Oorzaak vormen niet uitsluitend de gebruikelijke zandstormen, die het zicht van december tot en met februari beperken. Een nieuw landingssysteem op de luchthaven in Lagos is ook nog niet operationeel. <