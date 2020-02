Een nieuw scheermesjeshek tegen een nieuwe toekomst

Het aantal vluchtelingen dat probeert via een hoog grenshek de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla te bereiken, neemt af. Terwijl het verlangen naar Europa niet is verminderd. Hoe kan dat? Meer geld, minder mensenrechten.

Ceuta

Het is zaterdagochtend en Zacarías en Saíd hebben vandaag geen haast. De twee jonge twintigers zitten in de winterzon op de rotsen aan het strand van El Tarajal in Ceuta, de Spaanse enclave in Marokko aan de Straat van Gibraltar. Tweehonderd meter achter ze ligt de grens. Ze wonen er vlakbij, in Ceuta's Arabische wijk El Príncipe.

bestelbus

Vorige maand ramden migranten met een bestelbusje de grenspost van El Tarajal. In een regenachtige nacht legde het busje op hoge snelheid de paar honderd meter af van de Marokkkanse naar de Spaanse douane, beukte zich een weg dwars door twee grenshekken heen en kwam een kilometer verderop tot stilstand. Uit het zwaar gehavende bestelbusje kwamen 52 vluchtelingen tevoorschijn, uit Congo, Ivoorku..

