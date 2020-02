Weer CDU'er weg vanwege politieke rel

Erfurt

De rel rond de verkiezing van een nieuwe regeringsleider in Thüringen heeft weer de kop gekost aan een prominente partijgenoot van bondskanselier Angela Merkel. Mike Mohring kondigde zijn vertrek aan als CDU-leider in de Duitse deelstaat. In Thüringen kon deze maand een politicus van de liberale FDP tot premier worden verkozen dankzij de steun van het CDU en de rechtspopulistische AfD. Dat leidde tot een politieke rel, omdat het als taboe wordt gezien om samen te werken met die partij. Mohring kreeg een storm aan kritiek over zich heen vanwege de affaire. <