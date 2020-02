Russische vrouw verlaat quarantaine om eten

Een Russisch ziekenhuis heeft vrijdag een rechtszaak aangespannen tegen een vrouw die haar quarantaineruimte heeft verlaten. De vrouw was begin februari in Hainan geweest, een Chinees vakantieoord dat populair is bij Russen, en zat in quarantaine om verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen.

Sint-Petersburg

Na haar terugkomst uit China bleek dat ze een 'acute virusziekte' had opgelopen. Het was niet duidelijk of het om het voor mensen schadelijke coronavirus ging, maar het ziekenhuis in Sint-Petersburg wilde geen risico lopen. De vrouw moest veertien dagen in quarantaine, maar liep na twee dagen weg. Ze klaagde dat ze oneetbare maaltijden kreeg en dat er geen goede shampoo beschikbaar was. Ook zou de luchtcirculatie in haar kamer slecht zijn.

Volgens de Russische nieuwssite Fontanka verlieten ook drie andere jongens de quarantaineruimtes van het ziekenhuis. In Rusland kan het verlaten van quarantaine worden bestraft met een boete.