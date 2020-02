Over 1,5 jaar vaccin tegen coronavirus

Genève

Het eerste vaccin tegen het coronavirus kan over achttien maanden gereed zijn, zegt het hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Hij stelt ook dat het virus als 'staatsvijand nummer één' moet worden beschouwd. Het virus stond tot dusver bekend als 2019-nCoV en werd soms ook het Wuhan-virus genoemd. Maar het virus krijgt nu de officiële naam Covid-19. De 'co' staat voor corona, de 'vi' voor virus en de 'd' voor disease, het Engelse woord voor ziekte. Er zijn meer dan 1017 sterfgevallen vastgesteld in China. <