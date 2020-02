Ex-dictator Sudan wellicht naar strafhof in Den Haag

Khartoem

De overgangsregering en rebellen uit Darfur hebben tijdens vredesoverleg afspraken gemaakt over het uitleveren van mensen die worden gezocht door het hof in Den Haag. Bashir (76), die vorig jaar is afgezet na grootschalige protesten, was bijna dertig jaar aan de macht in Sudan en staat bij het strafhof al lange tijd op de verdachtenlijst. De aanklagers willen de oud-dictator vervolgen voor genocide in de regio Darfur.

Volgens minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) zou het 'heel goed nieuws zijn als het doorgaat'. Nederland heeft herhaaldelijk gepleit voor uitlevering van Bashir aan het ICC. Blok heeft eerder gezegd dat het strafhof meer moet laten zien. De komst van Bashir zou volgens hem 'een fantastische stap vooruit zijn'.

De advocaat van Bashir zegt dat zijn cliënt niet wil meewerken met het internationale hof, dat hij ziet als een 'politieke rechtbank'. <