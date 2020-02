Europarlementariërs lanceren een online petitie tegen antisemitisme

Een gezamenlijke Europese aanpak van antisemitisme is dringend nodig, vinden Europarlementariërs Peter van Dalen (CU) en Bert-Jan Ruissen (SGP). In samenwerking met collegaparlementariërs lanceren zij daarom dinsdag een online petitie.

Politie bewaakt de ingang van de Neue Synagoge in Berlijn na de aanval op een synagoge in Halle op 9 oktober 2019. (epa/ Felipe Trueba)

Straatsburg

De petitie wordt in Straatsburg gelanceerd door Van Dalen, Ruissen, de ECPM (European Christian Political Movement) en andere parlementariërs uit onder meer Duitsland en Roemenië. Het doel van de petitie is om de Europese Commissie en het Europees Parlement te overtuigen prioriteit te geven aan de strijd tegen antisemitisme. Volgens de initiatiefnemers zijn Joden in Europa ‘in toenemende mate..

