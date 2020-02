Richtingenstrijd CDU barst los

Defensieminister Annegret Kramp-­Karrenbauer had volgend jaar de nieuwe bondskanselier van Duitsland moeten worden. Maar ‘AKK’ maakte maandag onverwacht haar vertrek bekend. Het stort de CDU in een crisis.

Berlijn

Een stormachtige verrassing was het, zelfs voor haar naaste politieke collega’s. Maar toch hing het besluit van CDU-voorzitter Annegret Kramp-­Karrenbauer, maandag, om binnenkort op te stappen al in de lucht. Zelfs voordat de CDU-fractie in Thüringen samen met de radicaal-rechtse AfD een minister-president in het zadel hadden geholpen – een ­situatie die ‘AKK&rsqu..

