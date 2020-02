Rode Kruis: ontzie burgers in Idlib

Door de toenemende gevechten in Noord-Syrië sloegen sinds januari een kwart miljoen mensen op de vlucht. Syrië-kenner Lambrecht Wessels noemt het belangrijk dat christenen in het land blijven: ‘Zij hebben er van oudsher een bemiddelende rol.’

Idlib

Door toenemende strijd in de provincies Idlib en Aleppo komt de bevolking daar massaal in de problemen, signaleren hulpverleners van het Rode Kruis. Een deel van de 250.000 nieuwe vluchtelingen kan niet terecht in de overvolle bestaande opvangcentra. Terwijl de temperaturen geregeld onder het vriespunt komen, slapen mensen buiten. Vanwege elektriciteitsproblemen en brandstofschaarste is het ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .