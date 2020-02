WHO: coronavirus 'is aan het stabiliseren'

Genève

Het aantal nieuwe besmettingen met het nieuwe coronavirus in China is 'aan het stabiliseren', signaleert de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Toch is het volgens de WHO te vroeg om te kunnen zeggen hoe de verspreiding van het virus zich verder zal ontwikkelen. 'Het aantal gerapporteerde gevallen is al vier dagen stabiel', zei WHO-bestuurder Michael Ryan zaterdag. 'Dat zou een indicatie kunnen zijn van de effectiviteit van de voorzorgsmaatregelen die zijn ingesteld.' Ryan blijft echter voorzichtig en waagt zich niet aan voorspellingen. De Chinese autoriteiten hebben de provincie Hubei, het epicentrum, grotendeels van de buitenwereld afgesloten. <