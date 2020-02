Moraal Democraten is kwetsbaar

De eerste voorverkiezingen, in de Amerikaanse staat Iowa, waren niet alleen een krachtmeting binnen de Republikeinse en Democratische Partij. Het was vooral een strijd tussen systemen: dat van orde en dat van chaos.

De Amerikaanse president Donald Trump in Ohio tijdens zijn campagne 'Keep America Great'. (beeld afp / Saul Loeb)

Amsterdam

Terwijl de ene partij de gelederen sloot en de keizer in het Witte Huis nog hoger op het schild hees, viel de andere partij in Iowa in facties uiteen rond een schild dat niet stevig genoeg bleek om iemand op te tillen. Het luidruchtige Republikeinse applaus waarmee Donald Trump werd toegejuicht, klonk een stuk vervaarlijker dan de kakofonie van verwijten, beschuldigingen en halv..

Als vorige week weer eens iets duidelijk heeft gemaakt, is het dat de twee partijen die de dienst uitmaken in de Verenigde Staten er volkomen anders voorstaan. De Republikeinen vormen een gesloten blok, dat de onbetwiste leider (in het openbaar) klakkeloos gehoorzaamt en dissidenten genadeloos excommuniceert. De Democraten vormen een veelkleurig gezelschap, waarin niet alleen wordt..

