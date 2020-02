Het dodental van het bloedbad dat een soldaat van het Thaise leger heeft aangericht in een winkelcentrum in de stad Korat was zaterdagavond al opgelopen tot twintig.

Korat

Een onbekend aantal mensen is gewond geraakt, meldt het Thaise ministerie van Defensie. Het zou volgens andere bronnen om zeker dertig mensen gaan.

De soldaat opende met een automatisch wapen het vuur op het winkelend publiek, nadat hij eerder zaterdag op zijn legerbasis al drie mensen had gedood. De schutter zou zich na zijn daad in het winkelcentrum hebben verscholen en daarbij verschillende mensen hebben gegijzeld. De politie sloot kort na de schietpartij het winkelcentrum af en maakte urenlang jacht op de dader. Over zijn motief is nog..

