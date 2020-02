Brit smokkelde 200 kilo zeer bedreigde alen

Londen

Een Britse man is in Londen schuldig bevonden aan een poging om

miljoenen met uitsterven bedreigde alen vanuit Europa naar Azië te smokkelen. De 66-jarige Gilbert Khoo zou in februari 2017 geprobeerd hebben om ongeveer 5,3 miljoen baby alen vanuit Londen naar Hongkong te verschepen. De nog levende vissen wogen samen ongeveer tweehonderd kilogram en hadden een waarde van 6,7 miljoen euro. De alen zouden worden verkocht op de zwarte markt in Oost-Azië, waar ze worden gezien als een delicatesse.

De vissen werden op het vliegveld in Londen gevonden. Khoo kon later worden aangehouden toen hij terugkwam uit Singapore. Uit onderzoek bleek dat hij tussen 2015 en 2017 alen uit Europa naar Engeland haalde en daarna naar Azië smokkelde. Hij zou 1775 kilogram aan alen hebben vervoerd, ter waarde van 62 miljoen euro. Khoo hoort zijn straf op 6 maart.