Amerikaanse sterft door coronavirus

New York

Een 60-jarige Amerikaanse is in China overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het is voor zover bekend voor het eerst dat een buitenlander in China aan de aandoening bezwijkt. De Amerikaanse ambassade in Peking bevestigde zaterdag het overlijden van een landgenoot. Het gaat volgens Amerikaanse media om een vrouw die in de stad Wuhan besmet is geraakt en er donderdag is overleden. Er is ook een Japanner overleden in een ziekenhuis in Wuhan als gevolg van een longonsteking. Het is niet officieel vastgesteld dat die infectie voortvloeit uit het coronavirus. <