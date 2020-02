Deze jonge mensen willen wél in Ethiopië blijven

Duizenden Ethiopiërs proberen een baan in het buitenland te krijgen. Liefst in Europa. Want de armoede en de werkloosheid in eigen land zijn schrikbarend. Wat is ervoor nodig om Ethiopische jongeren thuis een toekomst te geven?

Kidist Mezgebu volgde trainingen via het programma Employable Youth Ethiopia en geeft nu leiding in de keuken van een overheidsgebouw. (beeld Maarten Boersema)

Addis Abeba

'Ik droomde ervan om als huishoudster te werken in de Arabische wereld en daarmee geld te sparen en zo een toekomst te kunnen opbouwen in mijn geboorteland Ethiopië. Maar dat is een nare droom gebleken. Ik wil niet zeggen dat het voor elke Ethiopische vrouw slecht is in de Arabische wereld, maar mijn ervaringen zijn verschrikkelijk.'

jeugdwerkloosheid

De keuze om elders te gaan werken is niet verwonderlijk, als je bedenkt dat Ethiopië te kampen heeft met jeugdwerkloosheidscijfers van rond de 25 procent. Al is dit slechts een gissing, want recente, betrouwbare cijfers zijn veelal niet beschikbaar. Daar komt bij dat tussen de 60 en 70 procent van de bevolking jonger is dan dertig jaar en jaarlijks zo'n twee miljoen jonge Ethiopië..

