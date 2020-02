Hevige regen blust laatste bosbranden in Australië

Hevige stortregens blussen de bosbranden die het zuidoosten van Australië al maanden teisteren. In de deelstaat New South Wales zijn circa twintig van de zestig branden binnen 24 uur uitgegaan, meldden de brandbestrijders vrijdag.

Sydney

Na de uitzonderlijke bosbranden zijn er nu uitzonderlijke regens. Volgens Australische media heeft het in de regio in bijna twintig jaar niet zo hard geregend. En het blijft volgens de weervoorspellers in het weekend bijvoorbeeld in Sydney hard regenen, met naar schatting 120 tot 200 millimeter regen op zaterdag en 90 tot 120 millimeter op zondag.

Maar het natte weer smoort de verwoestende bosbranden. Sinds september is meer dan 11,7 miljoen hectare land platgebrand en kwamen 33 mensen om het leven. Ook zijn naar schatting 1 miljard inheemse dieren gedood en meer dan 2500 huizen vernietigd. De afgelopen weken hielp hevige regenval de brandweer ook al met het bestrijden van bosbranden, maar nog niet overal is het vuur bedwongen.

Door de regen kampen delen van de oostelijke staten van Australië met overstromingen. <