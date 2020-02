Dood van Chinese arts leidt tot debat op sociale media

De dood van de Chinese arts die eind december waarschuwde voor het coronavirus, heeft op Chinese sociale media een debat over vrijheid van meningsuiting ontketend. Woede is losgebarsten over het handelen van de regering in China. Peking

Oogarts Li Wenliang is overleden aan de gevolgen van het coronavirus. (beeld afp / Anthony Wallace )

De held die de waarheid sprak en werd tegengewerkt. Zo wordt Li Wenliang (34) nu herdacht. Het gaat om de Chinese oogarts die in december optrad als een van de klokkenluiders van het coronavirus en na besmetting overleed. Zijn dood leidt tot onrust onder inwoners in China. Die vragen zich af hoe Li, een jonge man die nota bene arts was, en als een van de eersten het coronavirus signaleerd..

Li werd de mond gesnoerd door Chinese autoriteiten, nadat hij zijn collega’s eind december had gewaarschuwd voor het coronavirus. In een bericht raadde Li andere artsen aan beschermende kleding te dragen, aangezien hij bij zeven patiënten had ontdekt dat ze besmet waren met een virus dat volgens hem op het SARS-virus leek.

