Sinn Féin op weg naar stembuswinst: ‘Grootste doel is hereniging Ierland’

De Ierse premier Leo Varadkar speelde volgens veel landgenoten een heldenrol tijdens de brexitonderhandelingen. Toch dreigt hij zaterdag de parlementsverkiezingen te verliezen. Deze opvallende wending kan de voorstanders van de hereniging van Ierland en Noord-Ierland in de kaart spelen.

De Ierse premier Leo Varadkar (midden) deed er de afgelopen dagen alles aan om de verkiezingen van vandaag te winnen. In de peilingen gaat zijn partij gelijk op met Sinn Féin, voorstander van een herenigd Ierland. (beeld afp / Ben Stansall)

Buiten Ierland kennen veel mensen Varadkar vooral van zijn strijd tegen de gevolgen van de brexit. De afspraak tussen Brussel en Londen om (voorlopig) geen harde economische grens te trekken tussen EU-lidstaat Ierland en het Britse Noord-Ierland, is mede te danken aan extra overleg van Varadkar met zijn Britse collega Boris Johnson. De Ierse premier wilde per se belemme..

Ierland heeft onder Varadkar (41) een hectische periode meegemaakt. Met zijn conservatief-liberale Fine Gael vormde de minister-president sinds juni 2017 in Dublin een minderheidsregering, gesteund door het centrum-rechtse Fianna Fáil. Desondanks stond hij sterk. In mei 2018 koos 66 procent van de Ieren tot zijn tevredenheid voor de wettelijke mogelijkheid van abortus. ..

Ruurd Ubels Ruurd Ubels is redacteur van het Nederlands Dagblad. Hij schrijft iedere maand een column over economische of Europese zaken.