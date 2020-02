Chinese iPhone-producent Foxconn gaat mondkapjes maken

Elektronicagigant Foxconn, onder andere producent van de iPhone, maakt de ongebruikelijke stap om mondkapjes te gaan produceren. De uitbraak van het coronavirus heeft wereldwijd voor een tekort aan mondkapjes gezorgd, daar speelt Foxconn op in.

Een shopper in Hongkong met een mondkapje. (beeld epa / Jerome Favre)

Peking

Volgens de eigen planning produceert Foxconn aan het eind van deze maand twee miljoen mondkapjes per dag, meldt de BBC. Het bedrijf wil graag toestemming om de eigen fabrieken op maandag weer te openen. Deze zijn nu gesloten vanwege het virus.

verantwoordelijkheid

In een statement stelt Foxconn dat de mondkapjes in eerste instantie voor werknemers bedoeld zijn om hen te beschermen tegen het virus. Dat is ‘zowel onze zakelijke, als sociale verantwoordelijkheid,’ aldus Foxconn. Als alle werknemers zijn voorzien, brengt het bedrijf de overige mondkapjes op de markt.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .