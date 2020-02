Australiërs dolblij met stortregens, al leidt het tot overstromingen

Verheugde boeren in New South Wales. (beeld epa / Peter Lorimer)

Sydney

De regen doofde sommige brandhaarden en werd bovendien dankbaar onthaald door boeren, die te kampen hebben met een periode van enorme droogte, schrijft Reuters. De regenval bracht zijn eigen problemen met zich mee, in de provincie New South Wales werd gewaarschuwd voor overstromingen en aardverschuivingen, maar kon toch op veel blijdschap onder de Australiërs rekenen.

dolblij

Volgens brandweercommissaris Shane Fitzsimmons is de regen de doodsteek voor het ‘vuurseizoen’. Door de flinke regenbui werd het aantal actieve bosbranden in New South Wales in een klap met twintig verminderd, een succes waar de brandweer ‘dolblij’ mee is. Op vrijdagmiddag waren er nog veertig ‘actieve vuren’ in de provincie, minder dan de helft dan op he..

