Koerden gaan Europese IS’ers vanaf maart zelf maar berechten

Koerdische autoriteiten zijn teleurgesteld dat westerse landen niet zelf hun Syriëgangers ophalen. Daarom worden gevangen IS-strijders vanaf volgende maand berecht door de Koerden zelf, in Noord-Syrië.

Noord-Syrië

Dat meldt de spreekbuis van het Koerdische bestuur in het gebied, het Rojava Information Center. ‘Geen enkele staat heeft ze gerepatrieerd en er is ook geen internationaal tribunaal opgezet,’ staat in de verklaring. Het bestuur ziet geen andere optie dan zelf te gaan berechten.

Naar schatting zitten op dit moment ruim tweeduizend buitenlanders die verdacht worden van terroristische activiteiten bij Islamitische Staat gevangen bij de Koerden in Noord-Syrië, inclusief vijftig Nederlanders. Ook zitten er nog duizenden vrouwen en kinderen vast in kampen, waaronder negentig kinderen met ouders uit Nederland.

