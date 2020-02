In de Sahel hebben de jihadisten vrij spel

Smokkelaars die zich laten beschermen door jihadisten. Jihadisten die garen spinnen bij etnische conflicten. De Sahel is een nieuwe inkomstenbron voor ISIS en al-Qaeda. Hoe groot is de kans op een nieuw extremistisch machtscentrum?

Amsterdam

Met bijna dagelijks aanslagen op politieposten, scholen of militaire konvooien in Niger, Mali en Burkina Faso winnen jihadisten in rap tempo terrein in de Sahel. In de grensregio’s zijn bijna een miljoen burgers op de vlucht geslagen en hebben de staten hun gezag vrijwel verloren. De vrees neemt toe dat terreurorganisaties ISIS en al-Qaeda na het verlies van het kalifaat in ..

‘Een kalifaat in de Sahel kan nog gevaarlijker zijn dan in het Midden-Oosten’, zegt Christian Nellemann van het Global Initiative against Transnational Organized Crime en directeur van de Noorse denktank Norwegian Center for Global Analyses. ‘Je ziet dat groeperingen die verbonden zijn aan al-Qaeda of ISIS hun aanslagen op militaire doelen steeds meer coörd..

