Dode, 157 gewonden bij vliegtuigongeval

Istanbul

Een passagiersvliegtuig van Pegasus Airlines is woensdag na de landing op de luchthaven Sabiha Gokcen van Istanbul van de baan geschoten en in drie stukken gebroken. Volgens de Turkse autoriteiten kwam daardoor een passagier om het leven en raakten 157 anderen gewond. Geen van de gewonden is in levensgevaar. Het gaat in de meeste gevallen om lichtgewonden 'afgezien van een of twee mensen', zei gouverneur Ali Yerlikaya van Istanbul. Volgens hem was het vliegtuig door het slechte weer geslipt en van de landingsbaan geschoven. Twee andere vliegtuigen hadden de landing eerder afgebroken vanwege de harde wind. <